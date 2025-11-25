PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Werkstattbrand in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, 25.11.2025, kam es gegen 14 Uhr in der Pechhüttenstraße in Schifferstadt zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. In einer Werkstatt war es zu einem Feuer gekommen, bei dem die Werkstatt vollständig ausbrannte. Das angrenzende Wohnheim musste geräumt werden, die etwa 60 Bewohner wurden durch die Stadt Schifferstadt für den Zeitraum des Einsatzes in einer Notunterkunft untergebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Eine Person wurde leicht verletzt. Durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen wurde ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Brandursache eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

