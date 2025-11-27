PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Platztausch - Fahrer versucht Polizei zu täuschen

Mutterstadt (ots)

Am Mittwoch (26.11.25) führten Beamtinnen und Beamte Geschwindigkeitsmessungen an der L530 zwischen Mutterstadt und Dannstadt durch. Insgesamt musste die Polizei zehn Autofahrer kontrollieren, welche zu schnell gefahren sind. Am schnellsten unterwegs war ein Autofahrer mit gemessenen 90 km/h bei erlaubten 70 km/h. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 60 EUR. Verdächtig kam der Polizei ein 42-jähriger Autofahrer vor, welcher kurz vor der Kontrollstelle am Fahrbahnrand anhielt, ausstieg und den Platz mit seinem Beifahrer tauschte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war sowie Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Der 42-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeidienststelle verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

