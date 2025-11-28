Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte Jugendliche verursachen Unfall und flüchten

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagabend (27.11.25) gegen 17:00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Radfahrer über den Schillerplatz, als zwei Jugendliche auf einem E-Scooter an der Einmündung zur Bahnhofstraße ihm entgegenkamen und schließlich miteinander kollidierten. In Folge der Kollision kam der 63-Jährige zu Fall. Verletzt wurde er hierbei nicht. Die zwei Jugendlichen fuhren nach der Kollision weiter. Wer Hinweise zu den zwei Jugendlichen geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

