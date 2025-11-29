Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 27.11.2025 18:00 Uhr bis 28.11.2025 gegen 08:45 Uhr wurden durch einen bisher unbekannten Täter im Eibenweg drei Fahrzeuge beschädigt. Der unbekannte Täter beschädigte die Reifen der abgestellten Fahrzeuge durch ein Stichwerkzeug.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

