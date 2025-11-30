POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt
Speyer (ots)
Am 29.11.2025 gegen 16:30 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein 19-Jähriger in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein Urintest reagierte positiv auf THC, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
