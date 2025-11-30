POL-PDLU: Schlangenlinienfahrender PKW
Schifferstadt (ots)
Am Sonntag, 30.11.2025, wurden Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt über einen schlangenlinienfahrenden PKW informiert. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Zweifel an der Fahrtüchtigkeit der 59-jährigen Fahrerin. Zur Klärung der Fahrtüchtigkeit wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
