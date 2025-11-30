POL-PDLU: Schlangenlinienfahrender PKW

Ludwigshafen (ots) - Am 29.11.2025 kam es im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr durch unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Ruchheim. Die Täter verschafften sich mithilfe von Werkzeug über die Terrasse Zugang in das Hausinnere. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Im gleichen Zeitraum kam es auch im Stadtteil Oppau zu einem ...

mehr