Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Autofahrer legt Fahrpause zum Ausnüchtern ein

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 29.11.2025 wurden Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 00:30 Uhr auf ein im Grünstreifen geparktes Auto an der L532 aufmerksam. Bei einer Nachschau konnte der 60-Jährige Fahrzeugführer schlafend im Auto angetroffen und geweckt werden. Es ergaben sich hierbei Hinweise auf eine Alkoholisierung. Der 60-Jährige gab an, zuvor eine Kneipe besucht zu haben. Auf der Heimfahrt habe er bemerkt, dass er zu viel getrunken und deshalb eine Pause zum "ausnüchtern" eingelegt habe. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/?id=1377

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

