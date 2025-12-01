Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Sachbeschädigung an Tür: Kripo bittet um Hinweise

Langen (ots)

(lei) Die Kriminalpolizei in Offenbach hat derzeit einen Fall auf dem Tisch liegen, bei dem es um eine Sachbeschädigung geht und zu der sie nun auf Hinweise von Zeugen hofft.

Demnach wurden bereits in der vergangenen Woche zwei kleine Einschläge in der Eingangstür eines in der Sehringstraße ansässigen Unternehmens festgestellt. Vor Ort fanden die Beamten ein kleines Projektil, das sichergestellt wurde. Mit welchem Gegenstand dieses abgefeuert wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der weiteren Untersuchungen. An der Tür entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Im Tatzeitraum (Dienstag, 17.45 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr) befanden sich keine Personen in dem Gebäude, sodass niemand verletzt wurde.

Die Ermittler, die ein politisches Motiv nicht ausschließen können, nehmen aufgrund aktueller Erkenntnisse an, dass sich im Tatzeitraum Personen in der Nähe des Firmengebäudes aufgehalten haben, die womöglich weitere Hinweise geben können. Die Polizei bittet daher Zeugen sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

