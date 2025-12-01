Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Feuer in Schultoilette

Rodenbach (ots)

(lei) Bis zu 20.000 Euro Sachschaden, womöglich auch mehr, sind bei einem Feuer in einer Schultoilette am Montagnachmittag entstanden. Zur Ermittlung der noch weitgehend unklaren Brandursache hat die Polizei bereits Ermittlungen aufgenommen. Demnach erhielten die Ordnungshüter zusammen mit der Feuerwehr gegen 15 Uhr die Alarmierung, die sie zu der Bildungseinrichtung in der Alzenauer Straße ausrücken ließen. Nachdem die Einsatzkräfte die Örtlichkeit aufgrund des Hinweises einer Lehrkraft schnell lokalisieren konnten, waren die Flammen in der Toilette schnell gelöscht. Offenbar war dort ein Handtuchspender in Brand geraten, mit der Folge, dass die Brandzehrung auch die Decke und die Kabinen in Mitleidenschaft zog. Verletzt wurde niemand, denn alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte hatten die Schule rechtzeitig verlassen können. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell