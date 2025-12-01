PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Feuer in Schultoilette

Rodenbach (ots)

(lei) Bis zu 20.000 Euro Sachschaden, womöglich auch mehr, sind bei einem Feuer in einer Schultoilette am Montagnachmittag entstanden. Zur Ermittlung der noch weitgehend unklaren Brandursache hat die Polizei bereits Ermittlungen aufgenommen. Demnach erhielten die Ordnungshüter zusammen mit der Feuerwehr gegen 15 Uhr die Alarmierung, die sie zu der Bildungseinrichtung in der Alzenauer Straße ausrücken ließen. Nachdem die Einsatzkräfte die Örtlichkeit aufgrund des Hinweises einer Lehrkraft schnell lokalisieren konnten, waren die Flammen in der Toilette schnell gelöscht. Offenbar war dort ein Handtuchspender in Brand geraten, mit der Folge, dass die Brandzehrung auch die Decke und die Kabinen in Mitleidenschaft zog. Verletzt wurde niemand, denn alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte hatten die Schule rechtzeitig verlassen können. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 17:20

    POL-OF: Mutmaßlich Vorrang missachtet: Autos kollidierten auf der Landesstraße 3121

    Rodgau (ots) - (lei) Zwei stark beschädigte Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Landesstraße 3121 zugetragen hat. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte dort ein 83-jähriger Citroen-Fahrer, von Seligenstadt kommend, gegen 10.40 Uhr nach links in die Straße "Blumenau" abbiegen, als er offenbar einen entgegenkommenden ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:00

    POL-OF: Nach Sachbeschädigung an Tür: Kripo bittet um Hinweise

    Langen (ots) - (lei) Die Kriminalpolizei in Offenbach hat derzeit einen Fall auf dem Tisch liegen, bei dem es um eine Sachbeschädigung geht und zu der sie nun auf Hinweise von Zeugen hofft. Demnach wurden bereits in der vergangenen Woche zwei kleine Einschläge in der Eingangstür eines in der Sehringstraße ansässigen Unternehmens festgestellt. Vor Ort fanden die Beamten ein kleines Projektil, das sichergestellt wurde. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:23

    POL-OF: Diebe in Café zugange

    Offenbach (ots) - (lei) Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr und Sonntag, 9.20 Uhr, in ein Café in der Bleichstraße (einstellige Hausnummern) eingedrungen und haben dort unter anderem Bargeld gestohlen. Bei der Tatausführung, so die nachträgliche Feststellung, wurde offensichtlich ein Spielautomat aufgehebelt, aus dem die Geldkassette fehlte. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren, die nun bei der Identifizierung der Täter helfen soll. Die Ermittler ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren