Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zünden von Jugendfeuerwerk auf dem Schlossplatz

Varel (ots)

Am Montagmittag, dem 24.11.2025, kam es gegen 12:20 Uhr auf dem Schlossplatz in Varel zum Abbrand von Jugendfeuerwerk, wodurch sich ein Passant belästigt fühlte.

Die Personen konnten im Nahbereich angetroffen und hinsichtlich ihres Verhaltens sensibilisiert werden. Strafbare Handlungen waren nicht feststellbar.

