Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unbefugter Aufenthalt in Schulturnhalle - Sachbeschädigung festgestellt
Jever (ots)
Zwischen dem 14. und dem 24. November 2025 drangen bislang unbekannte Personen außerhalb der Unterrichtszeiten unbefugt in die Turnhalle des Mariengymnasiums in Jever ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sie sich dort zum Spielen mit einem Ball auf.
Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde eine Deckenplatte aus dem Flurbereich entnommen und in das Gitter einer von außen nicht zu öffnenden Metalltür geklemmt. Die Platte wurde hierdurch seitlich eingerissen und teilweise durchnässt.
Die Polizei Jever bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04461 / 7449-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell