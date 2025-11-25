Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbefugter Aufenthalt in Schulturnhalle - Sachbeschädigung festgestellt

Jever (ots)

Zwischen dem 14. und dem 24. November 2025 drangen bislang unbekannte Personen außerhalb der Unterrichtszeiten unbefugt in die Turnhalle des Mariengymnasiums in Jever ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sie sich dort zum Spielen mit einem Ball auf.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde eine Deckenplatte aus dem Flurbereich entnommen und in das Gitter einer von außen nicht zu öffnenden Metalltür geklemmt. Die Platte wurde hierdurch seitlich eingerissen und teilweise durchnässt.

Die Polizei Jever bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04461 / 7449-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell