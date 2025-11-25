Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pedelec - Werkzeug am Schloss zurückgelassen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 24.11.2025, zwischen 16:30 Uhr und 19:45 Uhr, wurde in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven ein Pedelec beschädigt. Der Besitzer hatte sein Fahrrad ordnungsgemäß an einem Verkehrsschild gesichert. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten, das Schloss mithilfe einer Rosenschere zu öffnen. Das Werkzeug steckte weiterhin im Schloss und konnte nicht ohne Weiteres entfernt werden.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell