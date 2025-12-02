PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Festnahmen beim Verlassen eines Selbstbedienungsladens: Müllsäcke mit Süßigkeiten gefüllt

Gelnhausen (ots)

(fg) Am frühen Dienstagmorgen nahmen Polizeibeamte einen 18-Jährigen und einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus dem Main-Kinzig-Kreis beim Verlassen eines Selbstbedienungsladens in der Straße "Am Ziegelturm" vorläufig fest. Die Polizisten hatten gegen 0.50 Uhr drei Personen im Rahmen der Streifenfahrt dabei beobachtet, wie sie mit offensichtlich gefüllten Müllsäcken den Laden verließen. Beim Erblicken der Streife machte sich ein Jugendlicher unvermittelt in Richtung Müllerwiese davon und ließ die mitgeführte Beute fallen. Die beiden anderen Verdächtigen wurden noch im Bereich der Rampe des Geschäfts vorläufig festgenommen. In den mitgeführten Müllsäcken befanden sich "Knabbersachen", Nüsse und diverse Süßigkeiten im Wert von rund 500 Euro. Auf die Teenager, die beide mit zur Wache mussten, kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls zu. Die Polizei sucht nach wie vor nach dem dritten Beteiligten und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

