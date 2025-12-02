POL-OF: Zwei Festnahmen beim Verlassen eines Selbstbedienungsladens: Müllsäcke mit Süßigkeiten gefüllt
Gelnhausen (ots)
(fg) Am frühen Dienstagmorgen nahmen Polizeibeamte einen 18-Jährigen und einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus dem Main-Kinzig-Kreis beim Verlassen eines Selbstbedienungsladens in der Straße "Am Ziegelturm" vorläufig fest. Die Polizisten hatten gegen 0.50 Uhr drei Personen im Rahmen der Streifenfahrt dabei beobachtet, wie sie mit offensichtlich gefüllten Müllsäcken den Laden verließen. Beim Erblicken der Streife machte sich ein Jugendlicher unvermittelt in Richtung Müllerwiese davon und ließ die mitgeführte Beute fallen. Die beiden anderen Verdächtigen wurden noch im Bereich der Rampe des Geschäfts vorläufig festgenommen. In den mitgeführten Müllsäcken befanden sich "Knabbersachen", Nüsse und diverse Süßigkeiten im Wert von rund 500 Euro. Auf die Teenager, die beide mit zur Wache mussten, kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls zu. Die Polizei sucht nach wie vor nach dem dritten Beteiligten und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.
