Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Polizei sucht zwei Jugendliche

Schlüchtern (ots)

(fg) Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Schlüchtern, nachdem zwei Unbekannte eine 25-Jährige am Dienstagmorgen auf dem Weg zum Bahnhof körperlich angegangen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 8.50 Uhr auf dem Fußweg ("Spenglersruh"), der durch das dortige Waldgebiet führt, zum Bahnhof unterwegs. Im Bereich der 10er-Hausnummern seien sodann zwei Unbekannte auf sie zugekommen, hätten sie unvermittelt sowie ohne erkennbaren Grund zu Boden geschubst und auch gepackt; einer der Täter habe der Frau zudem in die Rippen getreten. Die beiden dunkel gekleideten Unbekannten im Alter von 16 bis 17 Jahren flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Sie hatten beide jeweils einen leichten Oberlippenbart. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Jugendlichen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizei in Schlüchtern.

Offenbach, 02.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell