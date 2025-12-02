Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Scheibe eingeschlagen und Fahrzeugteile ausgebaut; Jugendlicher stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Scheibe eingeschlagen und Fahrzeugteile ausgebaut: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Im Ortsteil Steinheim in der Johannes-Neeb-Straße schlugen Unbekannte am Wochenende die Scheibe eines geparkten Sprinters ein. Anschließend entwendeten die Täter das Radio, mehrere Bedienelemente sowie beide Rückleuchten. Mit der Beute machten sich die Autoteilediebe davon. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Sonntagvormittag, 11 Uhr. Der am Sprinter entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Jugendlicher stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu - Langenselbold

(fg) Am Montag ereignete sich im Bereich der Straßen "Marktplatz" / Friedrichstraße ein Verkehrsunfall, wobei ein 16-Jähriger von seiner Cross-Maschine stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Teenager kurz nach 17 Uhr unterwegs und beabsichtigte in die Straße "Marktplatz" (20er-Hausnummern) einzufahren. Zeitgleich befuhr eine 24-Jährige in ihrem schwarzem Skoda Superb die Straße "Marktplatz" von der Friedrichstraße kommend und soll stark abgebremst haben. Der 16-Jährige soll daraufhin die Kontrolle über sein Zweirad verloren haben und zu Fall gekommen sein. Sein Gefährt rutschte gegen das Fahrzeug der Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

Offenbach, 02.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

