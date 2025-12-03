Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Opel brannte aus: Vermutlich technischer Defekt - Ermittlungen gegen Fahrer und Halter

Autobahn 66 / Hanau / Erlensee (ots)

(lei) Vermutlich ein technischer Defekt hat am Dienstagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 66 geführt. Ein 23-Jähriger war dort gegen 17 Uhr zwischen dem Hanauer Kreuz und der Anschlussstelle Erlensee unterwegs, als er bemerkte, dass irgendetwas mit dem Auto nicht stimmte. Nachdem er am Standstreifen angehalten hatte, fing der Wagen plötzlich Feuer und brannte letztlich vollständig aus, obwohl die alarmierte Feuerwehr schnell zur Stelle war und die Flammen schnell löschen konnte. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen mussten zwei von drei Fahrstreifen bis etwa 18.20 Uhr gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Die ebenfalls hinzugerufenen Beamten der Autobahnpolizei stellten darüber hinaus fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, weswegen gegen ihn und auch den Halter des Meriva ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

