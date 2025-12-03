PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jeep Grand Cherokee gestohlen

Maintal (ots)

(lei) Einen grauen Jeep im Wert von über 50.000 Euro haben Autodiebe in der Nacht zu Dienstag in der Friedhofstraße entwendet, weswegen die zuständige Hanauer Kriminalpolizei jetzt nicht nur das Fahrzeug, sondern auch Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 19.30 und 6.20 Uhr öffneten und starteten die Unbekannten den mit Keyless-Go ausgestatteten Grand Jerokee mit MKK-Kennzeichen (Ziffernfolge 16) und fuhren mit diesem davon. Abgestellt war er zuvor in Höhe der Hausnummer 23. Hinweise zum Verbleib des Pkw und den Tätern nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Das könnte Sie auch interessieren