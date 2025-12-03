POL-OF: Jeep Grand Cherokee gestohlen
Maintal (ots)
(lei) Einen grauen Jeep im Wert von über 50.000 Euro haben Autodiebe in der Nacht zu Dienstag in der Friedhofstraße entwendet, weswegen die zuständige Hanauer Kriminalpolizei jetzt nicht nur das Fahrzeug, sondern auch Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 19.30 und 6.20 Uhr öffneten und starteten die Unbekannten den mit Keyless-Go ausgestatteten Grand Jerokee mit MKK-Kennzeichen (Ziffernfolge 16) und fuhren mit diesem davon. Abgestellt war er zuvor in Höhe der Hausnummer 23. Hinweise zum Verbleib des Pkw und den Tätern nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.
