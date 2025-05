POL-PDWIL: Diebstahl eines Kamerun-Schafs

Waxweiler - Lambertsberg (ots) - Am 28.05.2025 gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 12 zwischen den Ortslagen Lambertsberg und Waxweiler. Die Fahrzeugführerin eines schwarzen Pkw Suzuki befuhr zur o.g. Zeit die L 12 aus Richtung Lambertsberg kommend in Fahrtrichtung Waxweiler, als ihr in einer Linkskurve ein dunkler PKW auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Aufgrund dessen musste die Fahrzeugführerin nach ...

