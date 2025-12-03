Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 88-Jährige verstorben: Nunmehr drei Tote infolge des Verkehrsunfalls auf der Mühlheimer Straße

Offenbach (ots)

(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Mühlheimer Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6169191 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6169280) ist am Dienstag auch die 88 Jahre alte Beifahrerin des Audi an den Folgen des Unfalls verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der bei dem schlimmen Unfall tödlich verletzten Personen auf drei.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache dauern derzeit noch an.

