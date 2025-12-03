POL-OF: 88-Jährige verstorben: Nunmehr drei Tote infolge des Verkehrsunfalls auf der Mühlheimer Straße
Offenbach (ots)
(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Mühlheimer Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6169191 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6169280) ist am Dienstag auch die 88 Jahre alte Beifahrerin des Audi an den Folgen des Unfalls verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der bei dem schlimmen Unfall tödlich verletzten Personen auf drei.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache dauern derzeit noch an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell