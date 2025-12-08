Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Ladendiebstahl

Offenburg (ots)

Gleich mehrfach soll ein 54-jähriger Rumäne am Samstag Ladendiebstähle in einem Modehaus in der Nähe des Bahnhofes und in Verkaufsräumen in der Gustav-Ree-Anlage begangen haben. Der Mann wurde durch einen Mitarbeiter des Modehauses bei seiner Tatausführung beobachtet und von diesem, bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung, festgehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Beamten konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Da der Tatverdächtige aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehles zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /vo

