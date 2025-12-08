PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Ladendiebstahl

Offenburg (ots)

Gleich mehrfach soll ein 54-jähriger Rumäne am Samstag Ladendiebstähle in einem Modehaus in der Nähe des Bahnhofes und in Verkaufsräumen in der Gustav-Ree-Anlage begangen haben. Der Mann wurde durch einen Mitarbeiter des Modehauses bei seiner Tatausführung beobachtet und von diesem, bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung, festgehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Beamten konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Da der Tatverdächtige aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehles zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:21

    POL-OG: Offenburg - Nach Ladendiebstahl festgenommen

    Offenburg (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in einem Modehaus in der Offenburger Stadtmitte am Samstagnachmittag, konnte ein 22-jähriger Algerier im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes im Rahmen der Fahndung von einer Streifewagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, bereits am Donnerstag einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus am Lindenplatz und weitere Diebstähle in der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:18

    POL-OG: Lahr - Einbruch in Parfümerie

    Lahr (ots) - Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Parfümerie in der Marktstraße. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Nachdem der Täter mehrere Verpackungen mit Parfüm im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro entwendete, floh er zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Als der Tatverdächtige vor ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:16

    POL-OG: Baden-Baden, Sandweier -Wohnungseinbruch

    Baden-Baden, Sandweier (ots) - Am Donnerstag vergangener Woche zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Nelkenstraße in Sandweier zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen verschafft und mehrere Räume durchsucht haben. Dabei sollen sie Schmuck in Höhe von 100 Euro entwendet haben. Jeder Bürger kann selbst etwas zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren