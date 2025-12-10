POL-OG: Achern - Einbruch in Bahnhofskiosk

B33 / Höhe Fußbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01:30 Uhr kam es auf der B33 zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer soll die B33, von Haslach kommend in Richtung Offenburg befahren haben, als er im zweispurigen Bereich, Höhe Fußbach, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidiert er mit mehreren Verkehrsschildern. Daraufhin soll der Lenker auf die ...

mehr