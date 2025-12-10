POL-OG: Achern - Einbruch in Bahnhofskiosk
Achern (ots)
Am frühen Mittwochmorgen wurde gegen kurz vor 5 Uhr eine Glasscheibe eines Kiosks mithilfe eines Werkzeuges eingeschlagen. Der bislang unbekannte Täter stahl Teile der Warenauslage. Die Höhe des Diebesgutes und des Sachschadens sind noch Gegenstand der Ermittlungen. /ti
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell