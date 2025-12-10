PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Rücksichtsloser Motorradfahrer, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Gaggenau fiel am Dienstag ein Motorrad gegen 16:45 Uhr auf, welcher mit hoher Geschwindigkeit und ohne Kennzeichen durch den Kreisverkehr Höhe Mercedes Werk auf der L67 fuhr. Die Streife nahm die Verfolgung auf und als der Kraftrad-Fahrer dies bemerkte beschleunigte er stark. Im Rahmen einer kurzen Verfolgungsjagd fuhr der Motorradfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit und überholte andere Verkehrsteilnehmer grob verkehrswidrig und rücksichtlos, dass diese abbremsen mussten. Bei der Kreuzung zwischen der L67 und der Hauptstraße in Muggensturm musste die Polizeistreife die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrechen. Der in der Vergangenheit bereits aufgefallene Chopper-Lenker habe eine unauffällige Figur und trug eine schwarze Jacke, sowie einen Integralhelm. Die Polizeibeamten sind nun auf der Suche nach dem rücksichtslosen Fahrer sowie weiteren Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die Fahrweise gefährdet wurden. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

