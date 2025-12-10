Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Einbruch, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Am Dienstagabend zwischen 17 Uhr und 22:30 Uhr sollen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mahlbergstraße eingebrochen sein. Der oder die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen verschafft und mehrere Räume sowie Schränke durchsucht haben. Danach seien der oder die Täter über ein Küchenfenster nach draußen geflüchtet. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

