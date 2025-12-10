POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht
Rastatt, Ottersdorf (ots)
Unbekannte Täter sollen zwischen Montag und Dienstagmittag versucht haben in ein Einfamilienhaus in der Friedrichstraße einzubrechen. Die Einbrecher hätten hierbei versucht gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Haus einzudringen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.
