POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Das auffällige Verhalten eines 66 Jahre alten Mannes rief am heutigen Dienstagmorgen die Polizei auf den Plan. Eine junge Schülerin wandte sich kurz nach 7 Uhr besorgt an eine Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Geschäft in der Rheinstraße aufhielt. Das Kind gab dabei an, sich von einem fremden Mann in einem Transporter verfolgt zu fühlen. Die Zeugin verständigte daraufhin umgehend die Beamten ...

mehr