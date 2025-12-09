PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl/Lichtenau - Einbrüche in verschiedene Einkaufsläden, Zeugen gesucht

Bühl/Lichtenau (ots)

Am Wochenende kam es rund um Bühl und in Lichtenau zu gleich drei Einbrüchen in Gewerbegeschäften. Im Bühler Ortsteil Vimbuch hebelten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 20:45 Uhr und 4:30 Uhr die Eingangstür zu einer Backstube in einem Einkauf-Center auf. Nachdem sie die Beleuchtungseinrichtung zerstörten brachen die Eindringlinge die verschlossenen aber leeren Kassen auf und versuchten erfolglos den Tresor aufzuhebeln. Gegen 4:20 Uhr wurde im benachbarten Ortsteil Oberbruch ebenfalls eingebrochen. Zwei maskierte und dunkel gekleidete Personen rissen eine Flügeltür eines Werkzeuggeschäftes in der "Altgaß" Straße aus der Verankerung. Die Einbrecher befanden sich circa zwei Minute im Gebäude und flohen anschließend mit einer Kasse, in der sich Bargeld befunden haben soll. Außerdem kam es in Lichtenau zwischen Samstagabend und Montagmorgen zu einem Einbruch in ein Haushaltswarengeschäft. Die bisher unbekannten Täter hebelten mit einer grauen Brechstange, welche am Tatort liegen gelassen wurde, die Eingangstür auf. Im Innenraum wurden zwei weitere Türen gewaltsam geöffnet und die Alarmanlage abgerissen bevor ein Tresor aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet wurde. In einem benachbarten Bekleidungsgeschäft wurde zeitgleich erfolglos versucht einzubrechen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen liegt die Höhe des Diebesgutes und des Sachschadens bei insgesamt circa 40.000 Euro. Ob es sich bei den Einbrüchen um die gleiche Täterschaft handelt, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 zu melden. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

