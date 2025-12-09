PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Zwei Unfälle legen Berufsverkehr lahm - Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Im Zusammenhang mit der Kollision am Montagmorgen zwischen einer VW-Fahrerin und einem Audi-Lenker sind die Beamten des Verkehrsdienst auf der Suche nach Zeugen. Im Zuge von durchgeführten Vernehmungen gab die 53-jährige Arteon-Fahrerin zu Protokoll, dass der Lenker eines Kombi unmittelbar vor ihr vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt habe und sie daher auf die linke Fahrspur ausweichen musste, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem dort herannahenden Audi kam. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-4200 zu melden. Den Sachschaden beziffern die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 74.000 Euro.

Pressemitteilung vom 08.12.2025, 10:11 Uhr

Offenburg, A5 - Zwei Unfälle legen Berufsverkehr lahm

Zwei Unfälle im Bereich der Anschlussstelle Offenburg haben am Montagmorgen den Verkehr in Richtung Karlsruhe zum Erliegen gebracht. Zunächst sind kurz nach 6:30 Uhr die Fahrerin eines VW Arteon und ein Audi-Lenker zusammengestoßen. Eine 53 Jahre VW-Fahrerin ist hierbei in Offenburg auf die A5 in Richtung Norden aufgefahren und soll vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Fahrspur gezogen haben. Ein dort herannahender Audi-Fahrer konnte nicht mehr entsprechend reagieren und prallte in das Heck des Arteon. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker, als auch eine Mitfahrerin im VW wurden hierbei verletzt und mit Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Während den Abschlepp- und Reinigungsarbeiten waren der rechte und der linke Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr lief lediglich über die mittlere Fahrspur, was zu einer kilometerlangen Staubildung führte. Auch der Verkehr rund um das Offenburger Ei war hierbei betroffen und geriet ins Stocken. Der linke Fahrstreifen konnte kurz nach 9:30 Uhr freigegeben werden. Rund 30 Minuten später sind dann auf dem Beschleunigungsstreifen in Richtung Karlsruhe ein Renault und ein Lastwagen seitlich zusammengestoßen. Im stockenden Verkehr infolge des Erstunfalls wollte ein Renault-Fahrer auf die rechte Fahrspur wechseln und prallte hierbei gegen einen dort befindlichen Lastwagen. Es blieb hier beim Sachschaden, den die unfallaufnehmenden Beamten auf etwa 3.000 Euro beziffern.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

