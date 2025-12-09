Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden- Körperverletzung, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Durch den Anruf einer aufmerksamen Seniorin konnten die Beamten am Montagabend einem verletzten Jugendlichen helfen. Unter dem Vorwand ein Gespräch mit Ihm führen zu wollen, hätten ihn unbekannte Täter telefonisch auf den Ludwig-Wilhelm-Platz gelockt. Zwischen einer dort befindlichen Kirche und einer Bushaltestelle soll es schließlich gegen 23 Uhr zu einem Angriff von mindestens drei Personen auf ihn gekommen sein. Der Leichtverletzte wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aus welchem Grund sich der Jugendliche mit den Personen treffen wollte und der genaue Tathergang der Körperverletzung, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Tathergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell