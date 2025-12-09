Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zigarettenautomat aufgebrochen

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen gegen 3:20 Uhr drei bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Hubertusstraße auf. Nach Angaben eines Zeugen sollen zwei Tatverdächtige die Umgebung beobachtet haben, während der Dritte, welcher eine Wollmütze und einen hellen Rucksack getragen haben soll, gewaltvoll den Automaten öffnete und die Zigaretten entwendete. Die Ermittlungen zu der Höhe des Sachschadens und Diebesgutes dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden. /ti

