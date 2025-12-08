Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, A5 - Sattelauflieger leergeräumt, gibt es Zeugen?

Friesenheim, A5 (ots)

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Autobahnparkplatz "Schutter" einen rumänischen Sattelauflieger voller Kosmetika leergeräumt. Der Fahrer des Sattelzugs erklärte bei seiner Anzeigeerstattung, dass er sich in der Nacht wegen starker Übelkeit in seiner Fahrerkabine zum Schlafen gelegt hätte. Währenddessen seien mehrere Dutzend Paletten voller Kosmetika vom Auflieger entladen und entwendet worden. Überdies seien dem 47-jährigen Fahrer dessen Geldbörse, Mobiltelefon und ein Navigationsgerät aus dem Führerhaus gestohlen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass dem Sattelzug-Fahrer eine unbekannte Substanz verabreicht worden sein könnte. Für eine genauere Untersuchung erklärte sich der 47-Jährige bereit, eine Blutprobe abzugeben. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg zur Art der gestohlenen Kosmetika und zur Höhe des Diebstahlsschaden dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Abtransport verwendete Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 erbeten.

