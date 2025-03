POL-HA: Alkoholisierter Mann nach Streit und Widerstand in Gewahrsam genommen

Hagen (ots) - In der Nacht zum Samstag (22.03.2025) kam es in Hagen zu zwei Bränden. Zunächst brannte in der Straße Am Pfannenofen eine Mülltonne komplett aus. Im späteren Verlauf der Nacht brannte in der Prioreier Straße ein Teil einer Böschung. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr die Brandherde löschen und so das Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude oder Autos verhindern. Verletzt wurde niemand. ...

