Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Einbruch in Grundschule und Kindergarten

Gernsbach, Scheuern (ots)

Am Wochenende wurde, zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag, gleich in zwei Gebäude im Schwannweg eingebrochen. Im Kindergarten wurde auf der Gebäuderückseite von bisher unbekannten Tätern eine Tür aufgehebelt um sich Zutritt in den Kindergarteninnenraum zu verschaffen. Durch das Ziehen eines Schließzylinders gelangten die Einbrecher schließlich in das Büro der Leitung, welches durchwühlt wurde. Ein Kellerfenster zum leerstehenden Neubau wurde ebenfalls aufgehebelt. In der benachbarten Grundschule wurde über den gleichen Zeitraum durch das Aufhebeln einer Fluchttüre auf der Rückseite des Gebäudes eingebrochen. Auch hier wurde der Schließzylinder der Sekretariatstür gezogen und sich somit Zugang zum Büroraum der Schulleitung geschafft. Verschiedene Büroschränke und Rollcontainer wurden aufgebrochen und durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet worden sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden beträgt insgesamt circa 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden. /ti

