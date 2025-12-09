Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Diebstahl aus Werkstatt, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen soll es in einer Werkstatt in der Müllhofener Straße zu einem Diebstahl gekommen sein. Auf dem frei zugänglichen gelegenen Bereich des Geländes sollen mehrere verschlossene Werkzeugkisten , die sich auf den parkenden Pkw befanden, gewaltsam geöffnet worden sein. Aus ihnen wurden mehrere Kleinmaschinen entwendet. Des Weiteren sollen die Diebe zwei Motorsägen aus einer Garage gestohlen haben. Der Gesamtschaden beträgt insgesamt etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Tathergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/si

