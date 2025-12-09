PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Diebstahl aus Werkstatt, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen soll es in einer Werkstatt in der Müllhofener Straße zu einem Diebstahl gekommen sein. Auf dem frei zugänglichen gelegenen Bereich des Geländes sollen mehrere verschlossene Werkzeugkisten , die sich auf den parkenden Pkw befanden, gewaltsam geöffnet worden sein. Aus ihnen wurden mehrere Kleinmaschinen entwendet. Des Weiteren sollen die Diebe zwei Motorsägen aus einer Garage gestohlen haben. Der Gesamtschaden beträgt insgesamt etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Tathergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:31

    POL-OG: Baden-Baden - Zigarettenautomat aufgebrochen

    Baden-Baden (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen gegen 3:20 Uhr drei bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Hubertusstraße auf. Nach Angaben eines Zeugen sollen zwei Tatverdächtige die Umgebung beobachtet haben, während der Dritte, welcher eine Wollmütze und einen hellen Rucksack getragen haben soll, gewaltvoll den Automaten öffnete und die Zigaretten entwendete. Die Ermittlungen zu ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:58

    POL-OG: Friesenheim, A5 - Sattelauflieger leergeräumt, gibt es Zeugen?

    Friesenheim, A5 (ots) - Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Autobahnparkplatz "Schutter" einen rumänischen Sattelauflieger voller Kosmetika leergeräumt. Der Fahrer des Sattelzugs erklärte bei seiner Anzeigeerstattung, dass er sich in der Nacht wegen starker Übelkeit in seiner Fahrerkabine zum Schlafen gelegt hätte. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:52

    POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Einbruch in Grundschule und Kindergarten

    Gernsbach, Scheuern (ots) - Am Wochenende wurde, zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag, gleich in zwei Gebäude im Schwannweg eingebrochen. Im Kindergarten wurde auf der Gebäuderückseite von bisher unbekannten Tätern eine Tür aufgehebelt um sich Zutritt in den Kindergarteninnenraum zu verschaffen. Durch das Ziehen eines Schließzylinders gelangten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren