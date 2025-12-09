Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Einbruch in Wohnung

Meißenheim (ots)

Am frühen Montagabend kam es zwischen 16:45 Uhr und 19:20 Uhr zu einem Einbruch in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Schlesenweg. Bislang unbekannte Täter kletterten vermutlich über ein Regenfallrohr auf den leicht erhöhten Balkon der Wohnung. Auf diesem wurde schließlich eine Glasscheibe der Balkontüre eingestochen und per Spezialwerkzeug geöffnet. Nachdem verschieden Zimmer durchsucht wurden flüchteten die Einbrecher nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit aufgefundenem Schmuck . Die Höhe des Diebesgutes und der Sachschaden belaufen sich aktuell auf circa 1.000 Euro. /ti

