PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Einbruch in Wohnung

Meißenheim (ots)

Am frühen Montagabend kam es zwischen 16:45 Uhr und 19:20 Uhr zu einem Einbruch in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Schlesenweg. Bislang unbekannte Täter kletterten vermutlich über ein Regenfallrohr auf den leicht erhöhten Balkon der Wohnung. Auf diesem wurde schließlich eine Glasscheibe der Balkontüre eingestochen und per Spezialwerkzeug geöffnet. Nachdem verschieden Zimmer durchsucht wurden flüchteten die Einbrecher nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit aufgefundenem Schmuck . Die Höhe des Diebesgutes und der Sachschaden belaufen sich aktuell auf circa 1.000 Euro. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:34

    POL-OG: Baden-Baden- Körperverletzung, Zeugen gesucht

    Baden-Baden (ots) - Durch den Anruf einer aufmerksamen Seniorin konnten die Beamten am Montagabend einem verletzten Jugendlichen helfen. Unter dem Vorwand ein Gespräch mit Ihm führen zu wollen, hätten ihn unbekannte Täter telefonisch auf den Ludwig-Wilhelm-Platz gelockt. Zwischen einer dort befindlichen Kirche und einer Bushaltestelle soll es schließlich gegen 23 Uhr zu einem Angriff von mindestens drei Personen auf ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:23

    POL-OG: Sinzheim - Diebstahl aus Werkstatt, Zeugen gesucht

    Sinzheim (ots) - Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen soll es in einer Werkstatt in der Müllhofener Straße zu einem Diebstahl gekommen sein. Auf dem frei zugänglichen gelegenen Bereich des Geländes sollen mehrere verschlossene Werkzeugkisten , die sich auf den parkenden Pkw befanden, gewaltsam geöffnet worden sein. Aus ihnen wurden mehrere Kleinmaschinen entwendet. Des Weiteren sollen die Diebe zwei Motorsägen ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:31

    POL-OG: Baden-Baden - Zigarettenautomat aufgebrochen

    Baden-Baden (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen gegen 3:20 Uhr drei bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Hubertusstraße auf. Nach Angaben eines Zeugen sollen zwei Tatverdächtige die Umgebung beobachtet haben, während der Dritte, welcher eine Wollmütze und einen hellen Rucksack getragen haben soll, gewaltvoll den Automaten öffnete und die Zigaretten entwendete. Die Ermittlungen zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren