Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Eine Autofahrerin parkte am Mittwoch zwischen 09:20 Uhr und 15:15 Uhr ihren blauen Mazda in einem Parkhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Als sie zu dem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer im hinteren linken Fahrzeugbereich fest. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle verlassen ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0314486/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

