Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Niederschmalkalden (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag wollte ein Autofahrer auf die Bundesstraße zwischen Niederschmalkalden und Schwallungen auffahren. Auf dem Einfädelungsstreifen mussten die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeugführer verkehrsbedingt halten. Das bemerkte der Mann zu spät und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Autos. Die beiden verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls aufeinander geschoben und beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 24.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell