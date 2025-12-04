LPI-SHL: Einbruch in Zahnarztpraxis
Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagabend, 18:30 Uhr, bis Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Zahnarztpraxis in der Straße "Frankeninsel" in Obermaßfeld-Grimmenthal. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten - entwendeten jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0314047/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
