PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch scheiterte

Eisfeld (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 19:15 Uhr, bis Mittwochmorgen versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den umzäunten Bereich für Gasflaschen eines Baumarktes in der Coburger Straße in Eisfeld zu gelangen. Ins Innere und an die Gasflaschen gelangten die Unbekannten nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0314270/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 14:54

    LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei

    Schleusingen/Hildburghausen (ots) - Am heutigen Mittwoch fanden Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Suhl mit Unterstützung von Beamten der Suhler Einsatzunterstützung in vier Objekten in Schleusingen und Hildburghausen statt. Die Staatsanwaltschaft Meiningen hat im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz die Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Es konnten drei ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:27

    LPI-SHL: Seitenwand abgerissen

    Themar (ots) - Ein 24 Jahre alter Mann befuhr Dienstagabend die Landstraße von Themar nach Schleusingen. Er war mit einem VW Crafter unterwegs, der mit einer aufklappbaren Seitenwand ausgestattet ist. Diese war scheinbar nicht richtig verschlossen und öffnete sich, als der Mann links abbiegen wollte. Sie klappte ganz nach oben und prallte nun während der Fahrt erst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum. Die Klappe riss ab und landete auf einem ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:02

    LPI-SHL: Ohne Versicherung unter Drogeneinfluss

    Wernshausen (ots) - Dienstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen den Fahrer eines E-Scooters in Wernshausen. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht und ein Versicherungsschutz bestand nicht. Des Weiteren verlief ein mit dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum und die Weiterfahrt wurde untersagt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren