LPI-SHL: Einbruchsversuch scheiterte
Eisfeld (ots)
In der Zeit von Dienstagabend, 19:15 Uhr, bis Mittwochmorgen versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den umzäunten Bereich für Gasflaschen eines Baumarktes in der Coburger Straße in Eisfeld zu gelangen. Ins Innere und an die Gasflaschen gelangten die Unbekannten nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0314270/2025 entgegen.
