LPI-SHL: Ohne Versicherung unter Drogeneinfluss
Wernshausen (ots)
Dienstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen den Fahrer eines E-Scooters in Wernshausen. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht und ein Versicherungsschutz bestand nicht. Des Weiteren verlief ein mit dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum und die Weiterfahrt wurde untersagt.
