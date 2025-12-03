PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherung unter Drogeneinfluss

Wernshausen (ots)

Dienstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen den Fahrer eines E-Scooters in Wernshausen. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht und ein Versicherungsschutz bestand nicht. Des Weiteren verlief ein mit dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

