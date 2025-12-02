PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall an Ampelkreuzung

Zella-Mehlis (ots)

Ein 29 Jahre alter E-Bike-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 18:20 Uhr die Regenbergstraße in Zella-Mehlis und wollte an der dortigen Ampel über die Meininger Straße fahren. In diesem Moment kam eine 64-jährige Autofahrerin angefahren, die von der Talstraße in Richtung Benshausen fahren wollte. Beide gaben an, die Ampel jeweils bei Grün passiert zu haben. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer, bei dem der 29-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zur Schaltung der Ampel zur Unfallzeit geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0311501/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 15:45

    LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:10 Uhr einen blauen VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0312635/2025 bei der ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:45

    LPI-SHL: Betrunkener Fahrradfahrer

    Suhl (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am späten Montagabend einen 35-jährigen Fahrradfahrer in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:44

    LPI-SHL: Hochwertiges E-Bike geklaut

    Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 14.11.2025, 16:30 Uhr, bis Montagnachmittag in einen Gemeinschaftsraum im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mauergasse in Meiningen ein. Anschließend entwendete er ein E-Bike der Marke "Conway" im Wert von über 4.600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des schwarzen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren