LPI-SHL: Unfall an Ampelkreuzung

Ein 29 Jahre alter E-Bike-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 18:20 Uhr die Regenbergstraße in Zella-Mehlis und wollte an der dortigen Ampel über die Meininger Straße fahren. In diesem Moment kam eine 64-jährige Autofahrerin angefahren, die von der Talstraße in Richtung Benshausen fahren wollte. Beide gaben an, die Ampel jeweils bei Grün passiert zu haben. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer, bei dem der 29-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zur Schaltung der Ampel zur Unfallzeit geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0311501/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

