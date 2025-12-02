LPI-SHL: Betrunkener Fahrradfahrer
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am späten Montagabend einen 35-jährigen Fahrradfahrer in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell