Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Fahrradfahrer

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am späten Montagabend einen 35-jährigen Fahrradfahrer in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.

