POL-LM: +++ Schwerer Raub auf Tankstelle +++ Kupferdiebstahl +++ Diebstahl von Grabschmuck +++ Versuchter Ladendiebstahl +++ Diebstahl von Kraftfahrzeug +++

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg vom 15.11.2025

1. Schwerer Raub auf Tankstelle,

65550 Limburg, Mainzer Straße,

Freitag, 14.11.2025, 21:30 Uhr

(ra) Am Freitagabend wurde eine Tankstelle in Linter überfallen.

Um 21:30 Uhr betrat ein unbekannter Täter eine Tankstelle im Bereich der Mainzer Straße und bedrohte die Angestellte mit einem gefährlichen Gegenstand. Der maskierte Täter forderte von der Tankstellenmitarbeiterin Bargeld und Waren. Dem Täter gelang fußläufig die Flucht in Richtung Limburg.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 20-22 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, dunkle Augen, südländischer Phänotyp. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, weißer Steppjacke mit Kapuze, weißen Sneakern, schwarzen Handschuhen und einem schwarzen Tuch, welches er über die Nase gezogen hatte.

Hinweise zur Tat, dem Täter oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Kupferdiebstahl in Villmar,

65606 Villmar, Sudetenstraße,

Donnerstag, 13.11.2025, 23:00 Uhr bis Freitag, 14.11.2025, 05:00 Uhr

(SW) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Diebe zwei Behältnisse mit Kupfer aus einem abgestellten Anhänger. Ein 33 Jahre alter Mann und eine 31 Jahre alte Frau aus Villmar hatten ihre Kupferreste in Mörtelkübeln auf einem Anhänger im Hof deponiert. Des Nachts wurden die Mörtelkübel mit dem Kupfer durch unbekannte Täter entwendet. Das Kupfer hatte einen Wert von ca. 600,00EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Weilburg unter der Nummer 06471 9386-0 zu melden.

3. Diebstahl von Grabschmuck Friedhof Niedertiefenbach,

65614 Beselich-Niedertiefenbach, Grabenstraße (Friedhof),

Sonntag, 09.11.2025, 14:00 Uhr bis Freitag, 14.11.2025, 11:30 Uhr

(SW) Täter stahlen von mehreren Gräbern des Niedertiefenbacher Friedhofes hochwertigen Grabschmuck. Im Zeitraum von Sonntag bis Freitag schlugen die Täter gleich zweimal zu. Sie entwendeten ein Messingkreuz sowie ein Bronzekreuz von den dortigen Gräbern. Beide Kreuze sollen einen Wert zu je 200,00EUR gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Weilburg unter der Nummer 06471 9386-0 zu melden.

4. Versuchter Ladendiebstahl,

65604 Elz, Offheimer Straße,

Freitag, 14.11.2025, 18:20 Uhr

(ra) Zwei Täter versuchten am Freitagabend in Elz eine größere Anzahl Kaffeeverpackungen zu entwenden.

Gegen 18:20 Uhr nahmen mindestens zwei Täter in einem Einkaufsmarkt in der Offheimer Straße diverse Kaffeeverpackungen aus dem Regal und versuchten diese entwenden.

Die erste Person wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 170 cm groß, schlanke Figur. Die zweite Person sah wie folgt aus: Männlich, ca. 35 Jahre, ca. 185 cm groß, kräftige Figur, braune, kurze Haare, 3-Tage Bart, schwarze Winterjacke, Jeans.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431-91400 um sachdienliche Hinweise.

5. Diebstahl von Kraftfahrzeug,

65556 Limburg Staffel, Koblenzer Straße,

Samstag, 15.11.2025, 07:00 Uhr bis 09:30 Uhr

(ra) Unbekannte entwendeten am Samstagmorgen ein Kraftfahrzeug.

Zwischen 07:00 Uhr und 09:30 Uhr entwendete der oder die Täter in der Koblenzer Straße einen PKW Toyota Avensis in grau, welcher im Hof eines privaten Anwesens geparkt stand. Das Fahrzeug ist aktuell nicht zugelassen, somit befanden sich zum Tatzeitpunkt daran keine amtlichen Kennzeichen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1300 Euro.

Hinweise werden von der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431-94100 entgegengenommen.

