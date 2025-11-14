PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfall mit drei beteiligten PKW +++ Verfassungsfeindliche Farbschmierereien

Limburg (ots)

1. Unfall mit drei beteiligten PKW,

Limburg-Eschhofen, Wiesbadener Straße, Freitag, 14.11.2025, 06:39 Uhr

(nie) In Limburg-Eschhofen hat sich am Freitagmorgen ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Eine Autofahrerin übersah beim Befahren der Wiesbadener Straße, dass zwei vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt halten mussten. Es kam zum Auffahrunfall, im Zuge dessen das mittlere Fahrzeug auf das Vorausfahrende aufgeschoben wurde. Zwei Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrbahn konnte nach erfolgter Abschleppung und einer etwa einstündigen Sperrung um kurz vor 08:00 Uhr wieder freigegeben werden.

2. Verfassungsfeindliche Farbschmierereien, Limburg-Staffel, Koblenzer Straße, Mittwoch, 12.11.2025 bis Donnerstag, 13.11.2025

(nie) In Limburg-Staffel wurden verfassungsfeindliche Schmierereien im Bereich eines Supermarktes in der Koblenzer Straße hinterlassen.

Die Polizei stellte vor Ort mehrere verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge fest, die mit einer roten Flüssigkeit an verschieden Stellen auf dem Gelände des Supermarktes angebracht worden sind. Der Tatzeitraum lässt sich auf den Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag eingrenzen, jedoch liegen bisher keine konkreten Täterhinweise vor.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

