LPI-SHL: Wildunfall
Fambach (ots)
Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr Montagabend die Bundesstraße 19 von Fambach in Richtung Niederschmalkalden. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier verendete und am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.
