LPI-SHL: In die Leitplanke gekracht
Schergeshof (ots)
Glück im Unglück hatte ein 18-jähriger Autofahrer Sonntagmittag. Er befuhr die Bundesstraße 84 von Dönges in Richtung Schergeshof. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen VW, kam nach links ab und krachte in die Leitplanke. Er selbst blieb unverletzt. Die Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und der Abschleppdienst um das kaputte Auto.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell