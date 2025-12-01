LPI-SHL: In die Leitplanke gekracht

Hümpfershausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagvormittag gewaltsam Zutritt zum Vereinshaus auf dem Sportplatzweg in Hümpfershausen. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Schränke und randalierte in den Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Bei der Aufnahme stellten die Polizei neben der Spurenlage im Haus auch menschliche Exkremente vor der Tür des Vereinsheims fest. Derzeit ...

