PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eingebrochen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Einhausen (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag verschaffte 
sich ein Mann gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Gartenweg
in Einhausen. Der Einbrecher durchwühlte alle Räumlichkeiten, hielt 
sich eine Weile in dem Haus auf und trank alkoholische Getränke. Er 
nahm schließlich Schmuck und andere Wertgegenstände an sich und 
verließ die Örtlichkeit. 
Beamte der Bundespolizei Erfurt kontrollierten Sonntagnachmittag 
einen stark alkoholisierten 34-jährigen Mann am Bahnhof in 
Obermaßfeld-Grimmenthal und fanden bei ihm Schmuck, welcher eindeutig
dem Einbruch in Einhausen zugeordnet werden konnte. Die 
Bundespolizisten entdeckten noch andere Gegenstände, die aus weiteren
Einbrüchen/Diebstahlshandlungen stammen könnten. Die Sachen wurden 
sichergestellt und der Täter nach Rücksprache mit der 
Staatsanwaltschaft Meiningen vorläufig festgenommen.
Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 
Kriminalpolizisten suchen weitere Geschädigte sowie Zeugen, die 
verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem Einbruch 
in das Einfamilienhaus im Gartenweg oder sogar weiteren Taten geben 
können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und
der Angabe des Aktenzeichens 0311454/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:16

    LPI-SHL: Diebstahl löst Feuerwehreinsatz aus

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter sorgte am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz im Suhler Klinikum. Unbemerkt begab sich der Unbekannte in der Zeit von 14:15 Uhr bis 14:40 Uhr auf die öffentliche Herren-Toilette in der 2. Ebene im Bereich der dortigen, jedoch zu dieser Zeit geschlossenen, Ambulanz. Er entfernte die angebrachte Mischbatterie samt der dazugehörigen Schläuche und drehte das Absperrventil nach ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:51

    LPI-SHL: Einbruch in Wohnung

    Schleusingen (ots) - In der Zeit vom 10.11.2025 bis Samstagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Industriestraße in Schleusingen. Der/die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:36

    LPI-SHL: Kleidung geklaut

    Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Sonntagmittag mehrere Hosen und Oberteile aus dem Trockenraum eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl. Die Kleidungsgegenstände haben einen Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311329/2025 entgegen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren