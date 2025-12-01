Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eingebrochen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Einhausen (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag verschaffte sich ein Mann gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Gartenweg in Einhausen. Der Einbrecher durchwühlte alle Räumlichkeiten, hielt sich eine Weile in dem Haus auf und trank alkoholische Getränke. Er nahm schließlich Schmuck und andere Wertgegenstände an sich und verließ die Örtlichkeit. Beamte der Bundespolizei Erfurt kontrollierten Sonntagnachmittag einen stark alkoholisierten 34-jährigen Mann am Bahnhof in Obermaßfeld-Grimmenthal und fanden bei ihm Schmuck, welcher eindeutig dem Einbruch in Einhausen zugeordnet werden konnte. Die Bundespolizisten entdeckten noch andere Gegenstände, die aus weiteren Einbrüchen/Diebstahlshandlungen stammen könnten. Die Sachen wurden sichergestellt und der Täter nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Meiningen vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizisten suchen weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem Einbruch in das Einfamilienhaus im Gartenweg oder sogar weiteren Taten geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311454/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell