Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnung

Schleusingen (ots)

In der Zeit vom 10.11.2025 bis Samstagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Industriestraße in Schleusingen. Der/die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311335/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell