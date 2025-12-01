PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnung

Schleusingen (ots)

In der Zeit vom 10.11.2025 bis Samstagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Industriestraße in Schleusingen. Der/die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311335/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 01.12.2025 – 10:36

    LPI-SHL: Kleidung geklaut

    Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Sonntagmittag mehrere Hosen und Oberteile aus dem Trockenraum eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl. Die Kleidungsgegenstände haben einen Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311329/2025 entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:36

    LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

    Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Samstagabend, 21:30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10:45 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Straße "Märzenberg" in Zella-Mehlis geparkten grauen Hyundai's. Entwendet wurde nichts. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311292/2025 beim Inspektionsdienst Suhl. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:34

    LPI-SHL: Auto durchwühlt

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Samstagabend, 20:30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, die Scheibe eines blauen Jeeps ein, welcher in der Großen Beerbergstraße in Suhl geparkt war. Sie durchwühlten das Innere des Fahrzeuges, entwendeten jedoch nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

    mehr
