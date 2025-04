Polizei Münster

POL-MS: 26-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen - Polizei stellt 19-jährigen Tatverdächtigen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Dienstagabend (22.04., 18:45 Uhr) ist ein 26-Jähriger von mindestens einem Tatverdächtigen in der Parkanlage an der Ecke Servatiiplatz / Salzstraße angegriffen und mit Pfefferspray verletzt worden. Die Polizei hat einen 19-jährigen Tatverdächtigen noch in Tatortnähe gestellt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich der 26-Jährige in der Parkanlage, als ihn mindestens eine Person attackierte. Der zunächst unbekannte Tatverdächtige schlug den 26-Jährigen mit der Faust und sprühte ihm anschließend Pfefferspray in das Gesicht. Der Mann ging daraufhin zu Boden und der Tatverdächtige trat den am Boden Liegenden mehrfach auf den Rücken. Dann flüchtete der Unbekannte und weitere Personen vom Tatort. Nach ersten Erkenntnissen soll zumindest ein weiterer unbekannter Mann an der Tat beteiligt gewesen sein. Bereits in den vorangegangenen Tagen ist es zu Streitigkeiten zwischen den Personen gekommen, daher ist von einer Vorbeziehung der Beteiligten auszugehen. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 26-Jährigen in ein Krankenhaus.

Hinzugerufene Einsatzkräfte stellten am Ludgeriplatz kurze Zeit später einen 19-Jährigen, der der Beschreibung des Tatverdächtigen entsprach. Bei einer Kontrolle stellten sie fest, dass der mitgeführte E-Scooter des 19-Jährigen aus einem Diebstahl stammt. Er führte außerdem Cannabis mit, dass die erlaubte Menge überstieg. Die Polizisten stellten das Cannabis und den E-Scooter sicher. Den Mann mit guineischer Staatsangehörigkeit erwartet ein umfassendes Strafverfahren.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat und dem unbekannten Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

