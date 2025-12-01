LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen
Zella-Mehlis (ots)
In der Zeit von Samstagabend, 21:30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10:45 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Straße "Märzenberg" in Zella-Mehlis geparkten grauen Hyundai's. Entwendet wurde nichts. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311292/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.
