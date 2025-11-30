LPI-SHL: Straßenverkehrsschilder aus der Verankerung gehoben
Lengfeld (ots)
In der Nacht von Samstag, den 29.11.2025, auf Sonntag, den 30.11.2025, wurden insgesamt drei Straßenverkehrsschilder in der Themarer Straße, Ortslage Lengfeld, aus der Verankerung gehoben.
Es werden Zeugen gesucht, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Sachverhalt machen können.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
