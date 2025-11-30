PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 Betrunkene auf dem Fahrrad

Bad Salzungen (ots)

Am Freitagabend fielen in Bad Salzungen zeitgleich zwei Fahrradfahrer durch ihre unsichere Fahrweise auf. Ein Alkoholtest ergab, dass der 18-Jährige mit 1,90 Promille und auch der 22-jährige mit 1,89 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 08:00

    LPI-SHL: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kaltennordheim (ots) - Am Freitag, den 28.11.2025, gegen 12:00 Uhr, stellte ein Mitabreiter der Deutschen Post in der August-Bebel-Straße in Kaltennordheim ein Paket zu. Als dieser wieder zu seinm Zustellfahrzeug der Marke VW zurück kehrte, bemerkte er hierbei, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem abgestellten Zustellfahrzeug kollidierte und sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 08:00

    LPI-SHL: Berauscht durch Schmalkalden

    Schmalkalden (ots) - Am 28.11.2025, gegen 22:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 30-jährigen Fahrzeugführer eines PKW Mazda in der Näherstiller Straße, in Schmalkalden. Während der Verkehrskontrolle schlug ein Drogenvortest positiv auf Kokain an. Eine Blutenetnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidirgkeitenverfahren sind ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:44

    LPI-SHL: Verkehrsunfall im Längsverkehr

    Hildburghausen (ots) - Am Samstag, den 29.11.2025, kam es gegen 11.35 Uhr auf der L2642 zwischen Holzhausen und Heldburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 76-Jährigen Fahrer eines VW Tiguans und einem 33-Jährigen Fahrer eines VW Fox. Beide Fahrzeugführer befuhren in entgegengesetzter Richtung die L2642 und kollidierten hierbei mit den Außenspiegeln ihrer Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren