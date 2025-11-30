LPI-SHL: 2 Betrunkene auf dem Fahrrad
Bad Salzungen (ots)
Am Freitagabend fielen in Bad Salzungen zeitgleich zwei Fahrradfahrer durch ihre unsichere Fahrweise auf. Ein Alkoholtest ergab, dass der 18-Jährige mit 1,90 Promille und auch der 22-jährige mit 1,89 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
